Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
Итальянские министры отказались посетить прием посольства США из-за слов Трампа
Repubblica: Итальянские министры отказались посетить прием посольства США
Члены правительства Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов на фоне громкого скандала вокруг высказываний Дональда Трампа о премьере Джордже Мелони.
Итальянские министры отменили участие в торжественном мероприятии американского посольства, передают РИА «Новости».
Причиной демарша стали заявления Дональда Трампа о том, что итальянский премьер якобы выпрашивала совместную фотографию на саммите во Франции.
Джорджа Мелони категорически отвергла подобные утверждения. «Слова Трампа о просьбе сделать совместное фото являются полностью выдуманными», – подчеркнула политик. Сам бывший американский лидер ранее заявлял, что согласился на снимок исключительно из жалости.
Позднее Трамп добавил, что разочаровался в Риме из-за реакции на конфликт вокруг Ирана. Дипломатический скандал уже привел к отмене итало-американского бизнес-форума в Майами и визита главы итальянского МИД за океан 21-22 июня. Под вопросом оказалась и поездка делегации в Вашингтон летом 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла заявления Дональда Трампа о просьбах сфотографироваться на саммите.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала итальянскому политику отстаивать независимость своей страны.
Ранее американский президент выразил глубокое разочарование политикой главы итальянского правительства.