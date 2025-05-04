Трамп: Увольнение Уолтца с поста советника по нацбезопасности не было наказанием

Tекст: Мария Иванова

Увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не было связано с наказанием, заявил президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что Уолтц, по его мнению, отлично справится с новой работой и станет хорошим постпредом США при ООН. «Нет. Я считаю, что он будет хорошо работать в новой роли… Майк отличный парень, я считаю, что он будет очень хорошо работать в Организации Объединенных Наций», – сказал Трамп в интервью NBC.

Президент также отметил, что на пост советника по нацбезопасности претендует много людей, однако отдельно прокомментировал возможное назначение Стивена Миллера, нынешнего заместителя главы аппарата Белого дома. По словам Трампа, Миллер «стоит гораздо выше в иерархии», и его назначение на этот пост посчитали бы понижением.

Трамп подтвердил, что после увольнения Уолтца обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который сохранит свою должность в госдепартаменте. В интервью NBC президент допустил, что Рубио может совмещать обе должности на неограниченное время. Трамп отметил, что теоретически «нет необходимости держать двух людей на данных должностях», напомнив о том, что Генри Киссинджер в прошлом уже совмещал эти посты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по нацбезопасности.

Американист Рафаэль Ордуханян объяснил решение Дональда Трампа убрать Уолтца с должности.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, замена советника по нацбезопасности будет выгодна России.