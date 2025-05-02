Замена Уолтца будет выгодна России

Tекст: Андрей Резчиков

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию об увольнении из Белого дома своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца. По словам Трампа, Уолтц «усердно работал, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», поэтому он выдвинет его на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. «Для меня большая честь продолжать служить президенту Трампу и нашей великой стране», – ответил Уолтц в соцсетях.

Уолтц присоединился к команде Трампа после шести лет работы в Конгрессе. Он – бывший армейский «зеленый берет», то есть служил в специальных силах армии США и неоднократно бывал в Афганистане. В качестве советника по нацбезопасности отвечал за координацию внешней политики и информирование президента о глобальных кризисах.

По сообщениям американских СМИ, заместитель Уолтца Алекс Вонг также покинет пост. Временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности будет госсекретарь Марко Рубио, который, как пишет Bloomberg, превратился в администрации в одного из самых ярых и активных сторонников Трампа. Рубио не только взял под контроль Агентство США по международному развитию (USAID) после того, как оно подверглось реформированию со стороны Департамента эффективности госуправления Илона Маска, но также исполняет обязанности главы Национального архива.

Изначально сообщения об отставке Уолтца появились в американских СМИ. В Конгрессе США неоднократно звучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Уолтца и министра обороны Пита Хегсета за утечки информации из секретного чата Белого дома в мессенджере Signal.

По данным ЦРУ, американским спецслужбам разрешено использовать Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США. Однако в незащищенном чате обсуждались планы атаки на йеменских хуситов, которые организовали многочисленные нападения на коммерческое судоходство в Красном море. По ошибке Уолтца в чат был добавлен американский редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Там же находились и другие высокопоставленные лица страны, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп изначально говорил о поддержке своего советника и полагал, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию. «Майкл Уолтц извлек урок, он хороший человек», – говорил Трамп. Но тема с утечкой продолжала обсуждаться в СМИ.

Как отмечают эксперты, для Уолтца переход в штаб-квартиру ООН – понижение и потеря постоянного доступа в Овальный кабинет, но он остается в команде президента и продолжит реализовывать повестку Трампа.

По информации сразу нескольких источников Politico, в качестве главного кандидата на замену Уолтцу рассматривается спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который сейчас занимается урегулированием украинского кризиса, а также ведет переговоры с Ираном. Однако, по данным CNN, Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в перспективе стать советником Трампа по нацбезопасности.

Во время первого президентского срока Трамп сменил четырех советников по нацбезопасности. Генерал Майкл Флинн ушел в отставку, проработав менее месяца. За четыре года Трамп также поменял двух госсекретарей и четырех министров обороны – двое из них работали в качестве исполняющих обязанности.

Сейчас президент США вряд ли определился с кандидатурой, поскольку у него очень короткая скамейка запасных.

«Уолтц становится послом номер один. Может быть, он будет более продуктивен в Нью-Йорке», – считает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук.

Эксперт удивился ажиотажу вокруг перераспределения обязанностей в американской администрации, назвав происходящее «рутинной работой»: «Аналогичные перемещения были при Билле Клинтоне, Джордже Буше – младшем, Бараке Обаме и Джо Байдене. Уолтц не оппонент Трампа, как в свое время были экс-госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Но в данном случае Уолтц и министр обороны Пит Хегсет, которые создали инцидент с мессенджером Signal, подставили Трампа и дали повод», – заметил он.

По его словам, Стивен Уиткофф более сильный переговорщик и мог бы занять должность Уолтца. В его пользу говорит то, что сдвинулся процесс урегулирования на Украине: «Уиткофф эффективно проявил себя, с точки зрения Трампа. В какой-то степени Трамп расчищает поляну для своего нового ставленника, которым, я полагаю, окажется Уиткофф. Такое назначение станет хорошим противовесом Рубио, который вышел из группы фрондирующих республиканцев или, как их обычно называют, неоконов».

По мнению Ордуханяна,

назначение Уиткоффа стало бы хорошей новостью для России. «Тот, кого назначат вместо Уолтца, станет козырем в рукаве у Трампа.

У Уиткоффа хорошие отношения с руководством Ирана и Китая. Но самое главное – у него выстроены отношения с Россией. Если мы в конечном итоге придем к официальному признанию США четырех новых российских территорий и Крыма за нами, то в ответ американцы будут ожидать от нас посредничества во взаимоотношениях с Китаем и особенно с Ираном. Трамп заинтересован войти в историю как миротворец», – заметил Ордуханян.

Что касается многочисленных публикаций о том, что сам Уиткофф якобы не заинтересован в должности советника, то Ордуханян считает эти сообщения «спекуляцией чистой воды». «Либералы пытаются стравить сотрудников администрации Трампа. В особенности делается ставка на разногласия между Рубио и Уиткоффом», – пояснил американист.

С тем, что утечка секретной информации через интернет была основной причиной увольнения Уолтца из Белого дома, согласен Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. По его словам, неспособность проявить себя окончательно побудили Трампа заменить советника.

«В связи с разбирательством вокруг утечки секретной информации

Трамп понял, что жертву все-таки придется принести. Между министром обороны и советником Трамп сделал выбор в пользу последнего,

тем более что назначение на эту должность не требует одобрения Конгресса США», – пояснил Ярыгин.

Решение Трампа временно передать полномочия советника Марку Рубио означает, что президент пока просто не знает, кого назначать вместо Уолтца. «У Трампа нет конкретной кандидатуры. Он находится в поисках того, кому он, во-первых, доверяет и кто знает, как работает американская бюрократия. Уолтц не разобрался в процессах принятия решений. Все участники утечки информации в чате Signal проявили отсутствие рабочей дисциплины. Одного доверия Трампа мало», – полагает американист.

Эксперты напоминают, что Трамп изначально хотел назначить американским постпредом при ООН Элиз Стефаник, члена Палаты представителей, но затем было решено оставить ее в парламенте, чтобы не дать демократам возможность занять ее место и отобрать у республиканцев большинство в нижней палате.

«Проблема Трампа – это короткая скамейка надежных и влиятельных людей. Уолтц – не профессиональный дипломат, он будет проводить политику на сворачивание американского присутствия в ООН. У него нет никакой любви и привязанности к ООН, в этом суть его нового назначения. Все эти перемещения направлены на то, чтобы эффективнее реализовать программу Трампа по сокращению участия США в различных международных организациях», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

По его словам, Уолтц лоялен Трампу, но с обязанностями советника не справился. «В штаб-квартире ООН Уолтц будет выполнять все, что ему скажут. А вот должность советника предполагает творчество и самостоятельность, нужно было организовывать президентскую повестку дня, искать нестандартные решения. По всей видимости, Уолтц на советника не тянул», – рассуждает эксперт.

Что касается расширения полномочий Рубио, то это «поднимает авторитет госсекретаря», потому что в прошлом подобными полномочиями обладал только госсекретарь Генри Киссинджер. «До прихода Рубио бюджеты Госдепа всегда росли, это ведомство было любимым детищем президентов. И учитывая, что теперь бюджет урезан чуть ли не вдвое, это решение Трампа – некая компенсация Рубио, ему дают попытку стать новым Киссинджером», – добавил Васильев.

По мнению Ярыгина, Рубио «не того калибра политик, который может рассчитывать на должность советника президента». «Еще четыре года назад Рубио критиковал Трампа. В ответ будущий президент называл его «малышом Рубио». Поэтому сейчас госсекретарь лишь технически выполняет обязанности советника президента по нацбезопасности», – подчеркнул спикер.

Американист считает, что последние события добавляют еще больше суматохи и непоследовательности в принимаемые Белым домом решения, но при этом Трамп лично определяет ход процесса по урегулированию украинского кризиса. Поэтому перестановки в администрации не должны негативно повлиять на разрешение кризиса: «Реализаторы решений Трампа могут меняться. Они не оказывают существенного эффекта на конечный результат. Поэтому увольнение Уолтца из Белого дома не повлияет ни на темп, ни на ход урегулирования конфликта на Украине. Но Уиткофф, наоборот, дает свои экспертные заключения, на которые ориентируется Трамп», – заключил эксперт.