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CBS: Главред The Atlantic попал в секретный чат США в Signal из-за ошибки в телефонной книге
Майк Уолтц, помощник президента США по нацбезопасности, случайно добавил главного редактора The Atlantic в чат в Signal вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США (СНБ) Брайана Хьюза из-за ошибки с номером телефона, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц допустил ошибку, которая привела к тому, что главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг оказался в чате на мессенджере Signal. Вместо него Уолтц намеревался добавить в чат пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, но из-за неправильно сохраненного номера телефона добавил Голдберга, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на CBS.
Инцидент произошел во время поездки Уолтца в Саудовскую Аравию для переговоров с украинской делегацией в начале марта. Источники CBS сообщают, что Голдберг ранее направлял письмо в избирательный штаб президента США Дональда Трампа, и это сообщение было переслано Уолтцу Хьюзом. Пресс-секретарь также попросил Уолтца сохранить свой новый номер, но вместо этого телефон Уолтца сохранил номер Голдберга как новый номер Хьюза.
Внутренняя проверка в Белом доме подтвердила, что никто из двух чиновников ранее не контактировал с главредом The Atlantic. Уолтц, как сообщается, неоднократно пытался связаться с настоящим номером Хьюза. Путаница случилась из-за человеческого фактора и неактуальных данных в телефонной книге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ подтвердил, что спецслужбы США активно используют мессенджер Signal для обеспечения секретности своих коммуникаций. В другом материале сообщалось, что утечка из секретного чата в Белом доме выявила основной конфликт между странами Запада. Также газета рассказывала, что Дональд Трамп выразил поддержку Уолтцу после скандала с секретным чатом.