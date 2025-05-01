Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
Fox News: Уолтц покинул должность помощника президента США по нацбезопасности
Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц ушел со своей должности, сообщили американские СМИ.
Уолтц покинул должность, сообщил телеканал Fox News, передает ТАСС.
Источники телеканала заявили, что увольнение связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил запрос на подключение к чату главному редактору журнала Atlantic Джеффри Голдбергу.
Этот пост может занять спецпосланник президента Стивен Уиткофф, сообщила газета Politico.
Ранее в четверг СМИ сообщали, что Уолтц может уйти со своей должности.