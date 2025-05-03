Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

Bloomberg: Увольнение Уолтца ослабило позиции Рубио в администрации Трампа

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что взгляды Рубио и Уолтца совпадали по многим вопросам и отличались от позиции других приближенных к президенту США Дональду Трампу,были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном.

По данным агентства, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать должности главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности. Среди претендентов на пост советника рассматриваются спецпосланник Трампа Ричард Гренелл, советник по внутренней безопасности Стивен Миллер и член Совбеза Себастьян Горка.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп уволил Майка Уолтца из-за его переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранскому вопросу.

Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов.

Некоторые высокопоставленные лица в Белом доме проявляют интерес к тому, чтобы действующий госсекретарь США Марко Рубио занял пост советника президента по национальной безопасности на постоянной основе.

