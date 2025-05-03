Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца
Bloomberg: Увольнение Уолтца ослабило позиции Рубио в администрации Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, сообщило Bloomberg.
Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, передает Bloomberg.
Издание отмечает, что взгляды Рубио и Уолтца совпадали по многим вопросам и отличались от позиции других приближенных к президенту США Дональду Трампу,были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном.
По данным агентства, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать должности главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности. Среди претендентов на пост советника рассматриваются спецпосланник Трампа Ричард Гренелл, советник по внутренней безопасности Стивен Миллер и член Совбеза Себастьян Горка.
Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп уволил Майка Уолтца из-за его переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранскому вопросу.
Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов.
Некоторые высокопоставленные лица в Белом доме проявляют интерес к тому, чтобы действующий госсекретарь США Марко Рубио занял пост советника президента по национальной безопасности на постоянной основе.