WP: Трамп уволил Уолтца из-за переговоров с Нетаньяху по Ирану

  • Новость часаПесков назвал цель перемирия ко Дню Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости
    Путина спросили о желании кому-нибудь «врезать» (видео)
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Spiegel: США поставили странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов
    Медведев не стал гарантировать наступление в Киеве 10 мая
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Названы страны-лидеры по числу санкций против России за 11 лет
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 17:08 • Новости дня

    WP: Трамп уволил Уолтца из-за переговоров с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник по нацбезопасности Майк Уолтц был уволен после разногласий с Дональдом Трампом по поводу подхода к Ирану и тесных контактов с Нетаньяху, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц был уволен президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». По данным газеты Washington Post, причиной отставки стало тесное общение Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу политики Вашингтона в отношении Ирана.

    Уолтц и Нетаньяху считали необходимым нанесение ударов по Ирану, в то время как Трамп предпочитал дипломатическое решение. «Уолтц разочаровал Трампа после посещения... Нетаньяху Овального кабинета в начале февраля... По всей видимости, Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана накануне встречи между израильским лидером и Трампом», – пишет издание. Это вызвало недовольство американского президента, и он принял решение об отставке Уолтца.

    Несмотря на увольнение, Трамп заявил о намерении выдвинуть Уолтца на пост постпреда США при ООН. Временно обязанности советника по нацбезопасности перейдут к госсекретарю Марку Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов, на пост советника американского президента по национальной безопасности рассматривается один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер, а сам Майк Уолтц действительно покинул должность советника американского президента по нацбезопасности, что подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

    3 мая 2025, 07:20 • Новости дня
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

    Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

    У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.

    Коментарии (18)
    2 мая 2025, 20:45 • Новости дня
    Китайская ГЭС «Три ущелья» замедлила вращение Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плотина на реке Янцзы, относящаяся к китайской гидроэлектростанции «Три ущелья», замедлила вращение всей планеты и незначительно удлинило земные сутки, сообщил геофизик центра космических полетов НАСА Бенджамин Фонг Чао.

    Ученый заявил, что 40 кубических километров воды, поднятых на высоту 175 метров, изменили распределение массы планеты и замедлили ее вращение, передает «Лента.ру».

    Эксперт отметил, что этот эффект также привел к смещению оси Земли примерно на 2 сантиметра. По словам Чао, удлинение суток на такую величину за все время существования Вселенной добавило бы чуть больше трех дополнительных дней.

    В декабре Китай утвердил проект строительства новой крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной окраине Тибетского плато, способной выработать 300 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

    Коментарии (22)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    3 мая 2025, 02:23 • Новости дня
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В мае 1945 года в Любекской бухте британские военные авиаударом и пулеметным огнем уничтожили три немецких судна с заключенными концлагерей, погибли до 12 тыс. человек, большинство – советские военнопленные, следует из опубликованного рассекреченного архивного документа ФСБ России.

    3 мая 1945 года британская авиация атаковала три германских судна с узниками концлагерей на борту. Корабли «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд» перевозили заключенных в Норвегию; большинство из них были советскими военнопленными, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что британские военные самолеты продолжали атаковать, хотя с кораблей просили прекратить нападение. Британские военные бомбили и расстреливали с воздуха беззащитных людей, а затем с катеров добивали пытавшихся спастись. Затем британские военные поместили немногих выживших в лагерь, где всячески издевались над ними. При этом англичане не пожелали хоронить жестоко убитых ими на Балтике советских военнопленных.

    Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель Василий Саломаткин, один из чудом выживших тогда. Подробности раскрыты в его письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о первых попытках СССР и Великобритании наладить отношения в целях противостояния Германии.

    Коментарии (38)
    2 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией

    Политолог Соколов: Давление на АдГ не отменит ее сторонников и активистов

    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Признание АдГ экстремистской партией дает возможность говорить о запрете политической силы, и это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. В пятницу ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией.

    «Решение о признании АдГ экстремистской партией упростит ряд процедур, направленных на официальный запрет партии на территории ФРГ. Несмотря на то, что решение контрразведки не несет в себе запретительного статуса, оно облегчает разные проверочные мероприятия со стороны правоохранительных органов Германии», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    Новый статус АдГ дает возможность политическим оппонентам использовать его в качестве аргументов в пользу запрета партии: «Это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию».

    Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от поспешного запрета АдГ, несмотря на новую классификацию. Это не означает, впрочем, что он вступился за оппонентов. «Шольц может позволить себе большую гибкость в высказываниях, чем прежде, – пояснил эксперт. – Его позиция определяется не симпатиями к «Альтернативе для Германии», а национальными соображениями».

    Запрет АдГ сам по себе «не отменит ее сторонников и активистов из жизни страны»: «Они никуда не денутся, а вокруг них в результате тех процедур, которые будут связаны с запретом, начнут объединяться избиратели, в глазах которых АдГ будет несправедливо страдающей за свои политические идеалы. Шольц понимает эти последствия и призывает действовать осмотрительно».

    Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией на всей территории страны. Это первый случай в современной истории Германии, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

    Агентство заявляет, что теперь у него есть неопровержимые доказательства того, что партия работает против демократической системы Германии. В отчете на тысячу страниц упоминаются нарушения основных конституционных принципов, таких как человеческое достоинство и верховенство закона.

    В заявлении лидеров партии Алис Вайдель и Тино Хрупаллы действия силовиков названы «серьезным ударом по немецкой демократии» с политическим расчетом на то, чтобы нанести ущерб АдГ перед возможной сменой правительства.

    В 2023 году ведомство присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за партийцами.

    Для полного запрета партии потребуется одобрение Высшего конституционного суда ФРГ и поддержка национального правительства или парламента.

    До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.

    Коментарии (12)
    3 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.

    Коментарии (36)
    2 мая 2025, 18:24 • Новости дня
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard, сообщил военкор Александр Коц.

    Давыдов получил ранение в самом начале столкновений с ВСУ в Курской области и оказался в окружении, однако не прекратил сопротивление и в течение трех недель вел непрерывный бой, рассказал Коц, передает «Газета.Ru».

    Офицер использовал трофейное оружие и технику, уничтожил около 10 единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard. Он также прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб, что помогало российским силам координировать действия.

    Давыдов покинул позицию только после повторного ранения, когда уже не мог удерживать оружие.

    Военнослужащий заявил, что его воспитанием занимался отец – офицер спецназа.

    В 2023 году в Сети опубликовали видео, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (9)
    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

    Коментарии (9)
    3 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.

    Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».

    «Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.

    Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на 9 мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.

    По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    Коментарии (22)
    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

    Коментарии (5)
    3 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние 15 лет.

    Он отметил в комментарии Telegram-каналу 360, что масштабы аварии и отключений превышают те, что были в 2011 году из-за ледяного дождя.

    Пятигор рассказал, что энергетикам в некоторых районах приходится не просто восстанавливать поврежденные линии, а строить новые с нуля.

    В ликвидации последствий участвуют около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. Более ста автономных источников энергии обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов.

    Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено к концу субботы, 3 мая, однако часть заявок, по словам Пятигора, энергетики продолжат отрабатывать и 4 мая, чтобы полностью решить проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье 18 тыс. человек остались без электричества.

    Накануне снегопад в Москве повалил деревья и повредил объекты инфраструктуры. Из-за непогоды в Подмосковье задержали семь поездов.

    Коментарии (9)
    3 мая 2025, 10:52 • Новости дня
    США возглавили список лидеров по санкциям против России

    США, Канада и Швейцария ввели наибольшее число санкций против России

    США возглавили список лидеров по санкциям против России
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более 7 тыс. таких мер.

    Количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытую информацию. Около 92% из них были введены с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

    Больше всего ограничений инициировали США – 25,5% от общего числа, что составляет 7 384 санкции. На втором месте Канада с 3 639 мерами (12,6%), а на третьем – Швейцария с 3 266 санкциями (11,3%).

    Далее следуют Норвегия (2 678 ограничений), страны Евросоюза и Исландия – по 2 482, а также Британия с 2 078 мерами. В десятку входят также Новая Зеландия (1 860 санкций), Австралия (1 598) и Япония (1 441).

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций – это существенно больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.

    Коментарии (10)
    2 мая 2025, 18:59 • Новости дня
    Овечкин не попал в финал премии НХЛ за мастерство

    Овечкин не попал в финальный список претендентов на «Билл Мастертон Трофи» за мастерство

    Tекст: Мария Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин, несмотря на рекордные 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, не вошел в тройку финалистов премии «Билл Мастертон Трофи» за спортивное мастерство и верность хоккею.

    Российский хоккеист Александр Овечкин, выдвинутый клубом «Вашингтон Кэпиталз» на премию «Билл Мастертон Трофи», не попал в число финалистов, передает РИА «Новости». Эта награда ежегодно вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему выдающееся спортивное мастерство и верность хоккею.

    В финальный список вошли Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»), Габриэль Ландескуг и Шон Монахан.

    Ранее журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер сообщала, что «Вашингтон» выдвинул Овечкина на этот приз после того, как он установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу и обогнав Уэйна Гретцки. Российские хоккеисты ранее ни разу не выигрывали «Билл Мастертон Трофи».

    Марк-Андре Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из первого раунда плей-офф, а Ландескуг вернулся на лед после долгого лечения и операции. Шон Монахан стал важным игроком для «Коламбуса» после смерти Джонни Годро, поддерживая команду в трудный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что Александру Овечкину пока рано в Зал славы, так как он является действующим игроком.

    Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, забросившим 75 шайб в матчах Кубка Стэнли, отличившись в игре против «Монреаль Канадиенс».

    Вячеслав Фетисов поделился мнением о шансах Овечкина догнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учетом матчей плей-офф.

    Коментарии (11)
    3 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать. Но с этим порывом российский лидер успешно справляется.

    Президент России Владимир Путин признался в интервью Павлу Зарубину, что желание «кому-то врезать» возникает у него всегда, передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК глава государства подчеркнул, что несмотря на подобные эмоции, старается их контролировать и не поддаваться порывам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин показал содержимое холодильника и стола в своей кремлевской квартире, рассказал, как просыпается по утрам, а также заявил, что не сомневался в выборе профессии президента.

    Коментарии (15)
    2 мая 2025, 22:26 • Новости дня
    Чубайс подал ходатайство о снятии ареста с имущества
    Чубайс подал ходатайство о снятии ареста с имущества
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов, сообщается в электронной картотеке суда.

    В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Чубайса о снятии обеспечительных мер с его имущества и денежных счетов. Согласно документу, экс-глава «Роснано» также просит снять арест с денежных средств и собственности еще семерых фигурантов его арбитражного дела. В материалах не уточняется, какие доводы привел Чубайс в обоснование своей просьбы, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано».

    Коментарии (19)
    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    Вучич госпитализирован в военную медакадемию в Белграде
    Трамп примерил на себя образ папы Римского (фото)
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах
    Чубайс подал ходатайство о снятии ареста с имущества

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............