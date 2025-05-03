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WP: Трамп уволил Уолтца из-за переговоров с Нетаньяху по Ирану
Советник по нацбезопасности Майк Уолтц был уволен после разногласий с Дональдом Трампом по поводу подхода к Ирану и тесных контактов с Нетаньяху, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц был уволен президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». По данным газеты Washington Post, причиной отставки стало тесное общение Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу политики Вашингтона в отношении Ирана.
Уолтц и Нетаньяху считали необходимым нанесение ударов по Ирану, в то время как Трамп предпочитал дипломатическое решение. «Уолтц разочаровал Трампа после посещения... Нетаньяху Овального кабинета в начале февраля... По всей видимости, Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана накануне встречи между израильским лидером и Трампом», – пишет издание. Это вызвало недовольство американского президента, и он принял решение об отставке Уолтца.
Несмотря на увольнение, Трамп заявил о намерении выдвинуть Уолтца на пост постпреда США при ООН. Временно обязанности советника по нацбезопасности перейдут к госсекретарю Марку Рубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов, на пост советника американского президента по национальной безопасности рассматривается один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер, а сам Майк Уолтц действительно покинул должность советника американского президента по нацбезопасности, что подтвердил американский лидер Дональд Трамп.