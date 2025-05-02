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    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    2 мая 2025, 23:17 • Новости дня

    Уолтц отказался от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов, сообщает CBS со ссылкой на источники.

    По данным источников CBS, Уолтц вел переговоры с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и получил на выбор несколько направлений, в том числе на пост посла в Саудовской Аравии. После обсуждений Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал, 2 мая станет для Уолтца последним рабочим днем в Совете нацбезопасности, а его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, который уже начал процесс передачи дел. Заместитель Уолтца Алекс Вонг продолжает работу в Совете, несмотря на слухи о его возможной отставке.

    Пост посла США в Саудовской Аравии остается вакантным. По информации CBS, президент США лично обсуждает кандидатуры на этот пост, включая консультации со своим зятем Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил увольнение советника президента США по национальной безопасности Уолтца, американские СМИ сообщили, что пост покинет и Вонг. При этом на должность советника по национальной безопасности рассматриваются Стивен Уиткофф и Стивен Миллер.

    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

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    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    2 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Bloomberg: Трампу предложили усилить давление на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Окружение американского президента Дональда Трампа предложило несколько вариантов экономического давления на российскую сторону для урегулирования на Украине, сообщили СМИ.

    Подготовлено сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Пока глава американского государства не принял решения, так как дипломатические усилия еще не прекращаются. Какие именно варианты экономического давления на Москву предложили в администрации США, не раскрывается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева.

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    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    2 мая 2025, 19:40 • Новости дня
    Axios: Миллер может занять пост советника Трампа по нацбезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На пост советника американского президента по национальной безопасности рассматривается один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер.

    Миллер сейчас находится на посту замглавы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, источник Axios в Белом доме сообщил, что он может получить должность советника по нацбезопасности, передает РИА «Новости».

    Этот чиновник, по мнению одного из собеседников, сделал эффективнее совет по внутренней безопасности при гораздо меньшем штате.

    В четверг Дональд Трамп объявил, что Майк Уолтц покинул должность советника президента по нацбезопасности. Он указал, что Уолтца выдвинут на должность постпреда США в ООН.

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    1 мая 2025, 23:42 • Новости дня
    Уолтц прокомментировал увольнение и планируемое новое назначение

    Уолтц заявил о готовности «продолжать служить» президенту США

    Tекст: Антон Антонов

    Майк Уолтц прокомментировал свое увольнение с должности советника американского президента по нацбезопасности и планируемое назначение на должность постпреда США при ООН.

    «Для меня большая честь продолжать служить президенту (США) и нашей великой стране», – заявил Уолтц в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, в Белом доме подтвердили, что Уолтц покинул должность советника президента США по нацбезопасности. Его собираются выдвинуть на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.


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    2 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Россия выразила готовность работать с Уолтцем в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал ожидаемое назначение Майка Уолтца на пост постпреда США при ООН.

    «С нетерпением ждем возможности работать с вами в ООН!» – заявил Полянский в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уолтц, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, будет выдвинут на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН.

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    2 мая 2025, 06:22 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН обсуждает масштабную реформу из-за кризиса, вызванного сокращением американского финансирования, сообщило Reuters со ссылкой на конфиденциальный меморандум, подготовленный рабочей группой генсека ООН Антониу Гутерриша.

    Предложение предполагает слияние десятков агентств в четыре ключевых направления: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В документе указывается на возможность создания единого гуманитарного органа на базе операционных структур Всемирной продовольственной программы, ЮНИСЕФ, ВОЗ и УВКБ ООН. Реформа направлена на сокращение дублирующих функций, оптимизацию персонала и перевод части сотрудников из Женевы и Нью-Йорка в города с более низкими расходами.

    Перемены связаны с финансовым кризисом: крупнейший донор ООН, США, задолжал более 2,7 млрд долларов по бюджетным и миротворческим статьям. Сокращение финансирования уже вызвало увольнения 20% сотрудников Управления по гуманитарным вопросам и ставит под угрозу 6 тыс. рабочих мест в Международной организации по миграции.

    Как заявил Гутерриш, реформа должна стать ответом на «фрагментированные структуры и бюрократию». Однако сотни сотрудников ООН выступили против сокращения штата, проведя акцию протеста в Женеве 1 мая. Окончательные предложения по реструктуризации будут представлены до 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов на Украине из-за сокращения поддержки со стороны США. Американские власти в феврале подписали указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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    2 мая 2025, 04:22 • Новости дня
    ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа большинство населения испытывает острую нехватку еды и питьевой воды, сообщил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш, призвав ООН «официально признать сектор Газа зоной голода».

    Аль-Бараш сообщил, что более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, а 65% лишены доступа к чистой питьевой воде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни», – сказал он.

    Он подчеркнул, что ситуация в секторе соответствует всем критериям ООН для признания зоны голода и призвал организацию сделать это официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    2 мая 2025, 17:37 • Новости дня
    ООН выразила опасения из-за риска торговли людьми на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эксперты комитета ООН против пыток обратили внимание на серьезную угрозу торговли людьми для внутренне перемещенных лиц на украинской территории.

    В заключительных замечаниях комитета ООН отмечается обеспокоенность широким распространением торговли людьми на Украине, особенно в отношении женщин и девочек с целью сексуальной эксплуатации, передает ТАСС.

    Внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате вооруженного конфликта, находятся в группе повышенного риска стать жертвами торговли людьми.

    В своем заявлении эксперты призвали власти Украины тщательно расследовать все случаи торговли людьми, обеспечить наказание виновных и выплату компенсаций пострадавшим. Комитет также напомнил о необходимости принятия дополнительных мер по защите наиболее уязвимых групп населения.

    Ранее в ООН частично приостановили три программы помощи беженцам на Украине, это связано с сокращением США финансирования Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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    2 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Грузоперевозки в США столкнулись с перебоями из-за пошлин

    Evofenedex сообщила о массовых сбоях в грузоперевозках в США из-за пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые грузовые перевозки в США сталкиваются со сбоями из-за новых американских пошлин, что вызвало волну отмен и изменений маршрутов, сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

    Ренате Вейменга сообщила, что зафиксировано рекордное число отмененных и измененных маршрутов, передает РИА «Новости».

    По словам Вейменги, на данный момент насчитывается 80 контейнеровозов, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты по всему миру. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов, что значительно превышает показатели периода разгара кризиса COVID-19, когда подобных случаев было 50.

    Политический советник организации Каспар Рураде заявил, что влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, не исключены дальнейшие сбои в ближайшие недели.

    В Evofenedex подчеркнули, что последствия американских пошлин пока трудно оценить, однако отмена или изменение маршрутов уже негативно сказывается на надежности поставок для предприятий.

    Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Евросоюз не собирается принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне десяти процентов.

    Власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    2 мая 2025, 18:01 • Новости дня
    Трамп предложил уменьшить взносы США в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В проекте американского бюджета на 2026 год президент страны Дональд Трамп предложил уменьшить количество взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО.

    В проекте предлагается приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Ранее СМИ писали, что решение Трампа сократить международную помощь вызвало негативные последствия для Женевы, многие международные организации теперь вынуждены искать новые источники финансирования.

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    2 мая 2025, 19:05 • Новости дня
    Карни заявил, что не обсуждал с Трампом присоединение Канады к США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский премьер Марк Карни заявил, что в телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не обсуждал вопрос вхождения Канады в состав США.

    Трамп не поднимал вопрос о присоединении Канады к США в ходе разговора 29 апреля, сказал Карни, передает ТАСС.

    Он добавил, что предстоящий визит в Канаду короля Британии Карла III в конце мая подтверждает суверенитет страны.

    Также Карни сообщил, что встретится с Дональдом Трампом 6 мая. Он уточнил, что на встрече планируется обсудить вопрос тарифов. Ранее о возможной личной встрече также заявлял Трамп, отмечая, что она может пройти в Вашингтоне.

    Напомним, Карни победил на внеочередных выборах в правительство Канады в конце апреля.

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      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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