Уолтц отказался от должности посла в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

По данным источников CBS, Уолтц вел переговоры с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и получил на выбор несколько направлений, в том числе на пост посла в Саудовской Аравии. После обсуждений Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

Как уточняет телеканал, 2 мая станет для Уолтца последним рабочим днем в Совете нацбезопасности, а его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, который уже начал процесс передачи дел. Заместитель Уолтца Алекс Вонг продолжает работу в Совете, несмотря на слухи о его возможной отставке.

Пост посла США в Саудовской Аравии остается вакантным. По информации CBS, президент США лично обсуждает кандидатуры на этот пост, включая консультации со своим зятем Джаредом Кушнером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил увольнение советника президента США по национальной безопасности Уолтца, американские СМИ сообщили, что пост покинет и Вонг. При этом на должность советника по национальной безопасности рассматриваются Стивен Уиткофф и Стивен Миллер.