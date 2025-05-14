В Эр-Рияде стартовал саммит США и стран Персидского залива

Tекст: Мария Иванова

Саммит Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива стартовал в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Официальную трансляцию мероприятия ведет телеканал Al Ekhbariya.

Встреча приурочена к визиту президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию – это его первая зарубежная поездка в рамках ближневосточного турне. Перед началом саммита Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Эта встреча стала первой за последние 25 лет между лидерами США и Сирии.

В переговорах принимают участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а также заместитель премьер-министра Омана Асад бен Тарик Аль Саид.

Участники саммита намерены обсудить вопросы международной и региональной повестки, включая ситуацию на Украине, а также в секторе Газа, Ливане, Судане и Йемене. Особое внимание планируется уделить экономическому сотрудничеству.

В первый день визита был подписан пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму более 600 млрд долларов. По информации Белого дома, это крупнейшая экономическая сделка в истории отношений между США и Саудовской Аравией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений перед саммитом США и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Делегацию ОАЭ на саммите в Эр-Рияде возглавит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Ранее Sky News назвал три главных вызова для Трампа во время его турне на Ближний Восток.