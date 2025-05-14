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Наследный принц Абу-Даби возглавил делегацию ОАЭ на саммите в Эр-Рияде
Делегацию ОАЭ на саммите США и стран Персидского залива в Эр-Рияде возглавит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщили в правительстве столичного эмирата.
Власти эмирата объявили, что наследный принц Абу-Даби будет представлять государство от имени президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает РИА «Новости».
Саммит пройдет в Эр-Рияде в рамках визита президента США в Саудовскую Аравию. В ходе этой поездки американский президент также посетит Катар и ОАЭ.
Саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил лидеров шести стран Персидского залива на переговоры с Трампом. В первый день визита США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений и инвестиционных сделок на сумму свыше 600 млрд долларов. В сообщении подчеркивается, что это крупнейшая сделка в истории экономического сотрудничества двух стран.
Дональд Трамп на этой неделе прибыл на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за свое второе президентство.
В Саудовской Аравии планируется встреча президента США с руководителями шести государств Персидского залива.