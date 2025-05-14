Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Президент США и глава Сирии начали переговоры в Эр-Рияде
Al Arabiya: Президент США и глава Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде
Перед открытием саммита США и Совета сотрудничества стран Персидского залива Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений, сообщает Al Arabiya.
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, передает ТАСС.
Встреча состоялась накануне саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами и ситуация на Ближнем Востоке. Это первая встреча Трампа с новым руководством Сирии после вступления аш-Шараа в должность. О деталях переговоров не сообщается.
Ранее Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии с целью дать стране шанс на достижение мира.
До этого Сирия предложила США схожую с украинской сделку по ресурсам.