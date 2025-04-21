Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.0 комментариев
Россиянина и белоруса задержали в аэропорту Стамбула за контрабанду
В стамбульском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России и гражданина Белоруссии с крупной партией смартфонов, техники, табака и меха, сообщили местные СМИ.
У прибывших из Москвы граждан России и Белоруссии обнаружили смартфоны, фотоаппаратуру, табак, сигареты, спортивную обувь и изделия из норки, сообщили источники TRT Haber, передает ТАСС.
У них нашли 10 новых смартфонов разных марок, восемь единиц фото- и видеотехники, 12 килограммов кальянного табака, 200 пачек сигарет, 60 пачек фильтров для электронных сигарет, 21 пару спортивной обуви, 16 женских сумок, 12 отрезов норкового меха и шесть норковых шарфов. Все эти предметы были изъяты в ходе досмотра багажа и личных вещей подозреваемых.
Ранее в аэропорту Сочи у пассажирки, прибывшей из Турции, нашли 1600 ювелирных изделий стоимостью 56 млн рублей, которые были спрятаны под одеждой.