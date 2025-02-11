Таможня Сочи изъяла у пассажирки из Турции драгоценности на 56 млн рублей

Таможенники в Сочи обнаружили у пассажирки из Турции 1600 ювелирных изделий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) аэропорта Сочи, в ходе совместных мероприятий с УФСБ России по Краснодарскому краю, обнаружили у пассажирки из Турции почти 1,6 тыс. ювелирных изделий стоимостью 56 млн рублей, передает ТАСС. Женщина, 66-летняя гражданка России, пыталась провезти драгоценности, не задекларировав их на таможне.

Незаконный ввоз был выявлен в зеленом коридоре на рейсе Стамбул – Сочи. Часть украшений была спрятана в нательном поясном бандаже с карманами, а другая часть находилась в сумочке пассажирки. Общий вес обнаруженных ювелирных изделий составил 6,5 кг. Среди них были цепочки, подвески, браслеты, серьги и кольца, некоторые из которых имели гравировки известных брендов, таких как Cartier и Bvlgari.

Экспертиза выявила, что украшения изготовлены из золота различных проб и содержат вставки из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других материалов. Пассажирка утверждает, что перевозила ювелирные изделия по просьбе своей знакомой и должна была передать их неизвестному получателю в Сочи. Однако достоверность ее показаний проверяется.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в особо крупном размере. Ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства и участников контрабанды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Китая спрятал ртуть и золото в ручке чемодана, чтобы попытаться вывезти их из России, а таможенники задержали преступную группировку, занимавшуюся контрабандой драгоценностей. Машинист поезда ранее пытался вывезти из России золото на 143 млн рублей.