Гражданин Китая спрятал ртуть и золото в ручке чемодана для контрабанды из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданин Китая, попытавшийся вывезти из Приморья сплав ртути с золотом, был задержан уссурийскими таможенниками, сообщает РИА «Новости». На пункте пропуска Краскино в Приморье 49-летний мужчина пытался скрыть 760 граммов сплава в ручке своего чемодана. Подозрительные свёртки с металлическими гранулами и порошком были обнаружены при сканировании багажа.

Экспертиза подтвердила, что найденные вещества представляют собой сплав ртути и золота. Гражданин Китая признался, что собирался извлечь золото из сплава для изготовления подарка супруге. Сознавая запрет на перемещение ртути через границу, он пытался скрыть вещество от таможенных органов.

В связи с попыткой контрабанды, было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда ядовитых веществ». Гражданин КНР был помещён под стражу. В случае признания его виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни аэропорта Шереметьево и оперативники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), незаконно ввозившей в Россию драгоценности для перепродажи.

Кроме того сотрудники ФСБ и таможни задержали машиниста товарного поезда, пытавшегося вывезти из Забайкальского края за границу золото на 143 млн рублей. А россиянка пыталась пронести через таможенный пункт на границе с Китаем два килограмма золота в виде слитков стоимостью более 5 млн рублей.