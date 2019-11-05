Россиянка попыталась вывезти в Китай золотые слитки в туфлях

Россиянка пыталась пронести через таможенный пункт на границе с Китаем два килограмма золота в виде слитков стоимостью более 5 млн рублей, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Сотрудники пропускного пункта обратили внимание на путешественницу из-за ее внешней нервозности и подозрительности, сообщается на сайте таможни.

«Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя», – говорится в сообщении.

Туристка добровольно отдала 8 слитков из желтого металла, примотанные к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 5 млн рублей.

При опросе выяснилось, что драгоценный металл девушка перевозила в Китай по просьбе местного жителя. В отношении контрабандистки возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов.

Телеведущая Ксения Собчак восхитилась в Telegram изобретательностью россиянки.

«В изобретательности соотечественникам никогда не откажешь», – заметила она.

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