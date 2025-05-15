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Минкультуры запретило фильмы с пропагандой чайлдфри к прокату
Минкультуры запретило к прокату фильмы с пропагандой отказа от деторождения
Министерство культуры изменило порядок выдачи прокатных удостоверений, добавив запрет на фильмы с пропагандой отказа от деторождения.
Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых содержится пропаганда чайлдфри, передает ТАСС. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу.
Изменения внесли в подпункт «В» пункта 19 приказа Минкультуры о порядке выдачи прокатного удостоверения. Ранее ограничения уже существовали для фильмов, пропагандирующих порнографию, насилие, жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола.
К этим основаниям добавилась пропаганда отказа от деторождения. Если в фильме содержатся подобные идеи, прокатное удостоверение он не получит, что фактически запрещает его публичный показ в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе суд оштрафовал 29-летнюю женщину за пропаганду чайлдфри впервые в России. Депутаты Татарстана приняли законопроект о защите детей от пропаганды отказа от деторождения для укрепления традиционных семейных ценностей. А бывший депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостяков в размере 20% от зарплаты, чтобы изменить концепцию жизни «все для себя».