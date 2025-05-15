Минкультуры запретило фильмы с пропагандой чайлдфри к прокату

Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения на участках

Tекст: Ирма Каплан

Дачникам и садоводам следует помнить, что на дачных участках запрещено выращивать ряд растений, которые запрещены законом и могут привести к серьезному штрафу и даже к уголовной ответственности, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», – передает ее слова РИА Новости.

Она напомнила, что коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос (кувшинку голубую), мимозу хостилис и ипомею трехцветную иметь на участке противозаконно.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала газета ВЗГЛЯД, как оживить «замершую рассаду». Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, какую зелень можно посадить весной на даче.