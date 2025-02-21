Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Татарстан принял закон о защите детей от пропаганды чайлдфри
Парламент Татарстана утвердил закон против пропаганды отказа от деторождения
В Татарстане депутаты приняли законопроект, защищающий детей от пропаганды отказа от деторождения, с целью укрепления традиционных семейных ценностей и обеспечения их всестороннего развития.
Парламент Татарстана одобрил изменения в закон о защите прав и интересов ребенка, который теперь включает меры по предотвращению пропаганды отказа от деторождения среди детей и молодежи, передает РИА «Новости».
Закон представлен депутатом Алсу Надршиной, которая подчеркнула, что основная цель изменений – укрепление традиционных семейных ценностей в республике.
Изменения внесены в статью 4 республиканского закона о защите прав ребенка, где теперь прописана защита от информации, подстрекающей к отказу от рождения детей.
Депутаты отметили, что семья является одним из главных элементов государства, и ее функция – создание среды для всестороннего развития личности и обеспечения преемственности поколений.
Документ также призван согласовать республиканские нормы с федеральным законодательством.
Ранее в Севастополе 29-летнюю женщину впервые в России оштрафовали за пропаганду чайлдфри после обнаружения контента в соцсетях.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.