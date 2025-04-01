Республиканцы восприняли слова Трампа о третьем сроке как шутку

Конгрессмены сочли заявления Трампа о переизбрании на третий срок шуткой

Tекст: Мария Иванова

Республиканцы в Конгрессе США восприняли слова президента Дональда Трампа о возможности третьего президентского срока как шутливые, передает ТАСС. Конгрессмен от Оклахомы Марквейн Маллин отметил, что лидер страны может говорить о своем намерении серьезно, но делает это в ироничном тоне. Маллин уверен в этом, так как давно знает Трампа и считает его другом.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун выразил схожее мнение, предполагая, что президент просто развлекается и подшучивает. Он добавил, что третий срок возможен только в случае изменения конституции США.

Председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям Том Коул считает, что шансы изменения конституции для переизбрания президента крайне малы, так как республиканцы вряд ли получат поддержку демократов. Он упомянул о фантастическом сценарии, при котором вице-президент мог бы баллотироваться и назначить Трампа своим помощником, однако не считает это реалистичным.

Ранее Трамп в комментарии NBC News заявил, что не шутит насчет переизбрания на третий срок, но обсуждать это пока не готов, несмотря на просьбы сторонников. В соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, президент может быть избран не более двух раз.

Канал NBC News указал, что изменение конституции возможно двумя способами: через две трети голосов в Конгрессе или через конституционный конвент, созванный двумя третями штатов, но оба требуют ратификации 38 из 50 штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который уже дважды становился главой американского государства.

Между тем заявления Трампа о покупке Гренландии стали поводом для шуток в Дании, включая переименование улиц и вымышленные сделки.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за неурегулированный вопрос с пошлинами во время его визита в США.