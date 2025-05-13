Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине
Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру
Госсекретарь США провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины, где обсуждались возможные действия для прекращения огня и достижения мира на Украине.
Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.
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Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.
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