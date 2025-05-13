Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине

Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру

Tекст: Денис Тельманов

Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.



В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва объявляла о перемириях, однако киевские власти неоднократно их нарушали, в том числе в недавний трехдневный период на юбилей Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.

Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.