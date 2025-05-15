Росалкогольтабакконтроль сообщил о подготовке ограничений на продажу самогонных аппаратов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росалкогольтабакконтроль совместно с Минфином готовит проект постановления, ограничивающего продажу самогонных аппаратов, передает ТАСС.

Замглавы ведомства Юрий Васильченко сообщил о подготовке документа на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики. Он отметил, что проект также предусматривает запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и разрабатывается в сотрудничестве с заинтересованными органами власти.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предлагал разрешить покупку самогонных аппаратов только по паспорту с обязательной сертификацией их безопасности. Также обсуждается запрет на продажу таких устройств несовершеннолетним и введение символической пошлины для владельцев мощных аппаратов.

Васильченко подчеркнул, что резкое введение строгих ограничений на продажу алкогольной продукции уменьшает число легальных торговых точек и способствует росту нелегального рынка. Он заявил: «Резкое введение значительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции приводит к сокращению количества легальных точек продаж алкогольной продукции и, как следствие, к росту нелегальных розничных продаж алкогольной продукции сомнительного качества».

По его словам, ведомство фиксирует сокращение потребления нелегальной продукции при одновременном росте легального оборота алкоголя. Васильченко также отметил, что в 2024 году совместно с правоохранительными органами было изъято более 10 млн литров нелегального алкоголя и 253 единицы основного оборудования для его производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области закрыли 220 алкомаркетов в рамках действия «сухого закона». В регионе после введения ограничений развился черный рынок алкоголя. В первом квартале 2025 года продажи алкоголя в России упали.