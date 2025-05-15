Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, «это был самый позорный день в истории нашей страны, и мы не допустим, чтобы подобное повторилось снова», передает ТАСС. Такое заявление Трамп сделал во время выступления на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

Численность сил западной коалиции в ходе операции в Афганистане достигала более 150 тыс. военнослужащих в период с 2010 по 2013 год. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года после решения тогдашнего президента Джо Байдена завершить военную миссию. Основные части США и НАТО покинули страну еще в 2014 году.

После объявления о выводе войск движение «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировало боевые действия и взяло под контроль большую часть территории. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа 2021 года, а талибы без сопротивления вошли в Кабул. К началу сентября 2021 года американские военные полностью оставили Афганистан.

Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана.

В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.