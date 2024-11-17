Команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана

Команда Трампа решила расследовать вывод войск США из Афганистана и привлечь военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает телеканал NBC News, команда Дональда Трампа, победившего на выборах, намерена создать специальную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана. Комиссия займется изучением потенциальной ответственности высокопоставленных военных, участвовавших в этом процессе, передает РИА «Новости».

Согласно данным телеканала, переходная команда уже начала составление списка нынешних и бывших офицеров армии США, которые могли играть ключевую роль в принятии решений по уходу из Афганистана. Вопрос о том, могут ли они предстать перед военным трибуналом за госизмену, находится в активной проработке.

Чиновники, участвующие в переходном процессе, изучают возможность привлечения этих офицеров к ответственности. Особое внимание уделяется тому, кто и как принимал решения, а также насколько обоснованными могут быть обвинения в государственной измене против военных, ответственных за вывод войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США, а также заявил, что весь мир смеялся над Америкой после этого решения.