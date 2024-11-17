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    Споры среди своих не должны работать на противника
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 11:42 • Новости дня

    Команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана

    Команда Трампа решила расследовать вывод войск США из Афганистана и привлечь военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда Дональда Трампа рассматривает создание комиссии для расследования вывода войск США из Афганистана, изучая возможность привлечения к ответственности высокопоставленных военных, включая обвинения в государственной измене.

    Как сообщает телеканал NBC News, команда Дональда Трампа, победившего на выборах, намерена создать специальную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана. Комиссия займется изучением потенциальной ответственности высокопоставленных военных, участвовавших в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Согласно данным телеканала, переходная команда уже начала составление списка нынешних и бывших офицеров армии США, которые могли играть ключевую роль в принятии решений по уходу из Афганистана. Вопрос о том, могут ли они предстать перед военным трибуналом за госизмену, находится в активной проработке.

    Чиновники, участвующие в переходном процессе, изучают возможность привлечения этих офицеров к ответственности. Особое внимание уделяется тому, кто и как принимал решения, а также насколько обоснованными могут быть обвинения в государственной измене против военных, ответственных за вывод войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США, а также заявил, что весь мир смеялся над Америкой после этого решения.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

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    16 ноября 2024, 21:35 • Новости дня
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.

    Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

    Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

    Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

    В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

    В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

    Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.

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    16 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

    Кэролайн Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома

    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
    @ Jabin Botsford/Reuters

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, она станет самой молодой на этой должности в возрасте 27 лет, говорится в сообщении переходной команды республиканца.

    Сообщается, что Ливитт ранее работала в команде Трампа в качестве пресс-секретаря его предвыборной кампании. Она также занимала должность помощника пресс-секретаря в предыдущей администрации Трампа. Этот опыт позволил ей завоевать доверие избранного президента и получить новое назначение, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что Трамп хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    14 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    @ Rafiq Maqbool/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссиии Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп, стремясь сделать Америку великой, будет действовать осторожно и не создаст проблем для остального мира, избегая конфронтации с Россией и Китаем.

    Лукашенко считает, что первый срок президентства Трампа должен был научить его осторожности в международных делах. «Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру и не столкнулся с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно», – отметил Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Белорусский лидер также подчеркнул важность выполнения Трампом своих предвыборных обещаний теперь, когда итоги выборов в США уже подведены и имя победителя известно. Он выразил уверенность, что Трамп, благодаря своему опыту, сможет добиться поставленных целей без негативных последствий для мира, добавив, что США остаются ведущей экономикой и страной, влияющей на мировую политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае прекращения всех войн. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой.

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    15 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    The Wall Street Journal: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
    @ Phil Schmitten/United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Александра Юдина

    США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР, пишет The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, России и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Это решение будет принято будущей администрацией Дональда Трампа, который победил на президентских выборах.

    Wall Street Journal пишет, что США должны быть готовы «расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз», а окончательное решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений остается за новой администрацией Трампа. На данный момент в Пентагоне продолжается обсуждение планов обороны.

    Издание подчеркивает, что США видят угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

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    15 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании республиканцев видеть Гетца генпрокурором США

    WSJ усомнилась в готовности республиканцев поддержать выдвинутого Трампом кандидата на пост генпрокурора США

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмену Мэтту Гетцу, кандидату на пост генерального прокурора США, вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, пишет Wall Street Journal.

    Как отмечает Wall Street Journal, все демократы, предположительно, будут голосовать против Гетца. В связи с этим противников его назначения среди республиканцев должно быть не более трех, передает РИА «Новости».

    Однако источники, знакомые с внутрипартийными обсуждениями, сообщают, что против Гетца намерены голосовать более трех сенаторов-республиканцев, их даже «значительно больше четырех». В кулуарах Сената обсуждается возможность убедить Трампа отозвать номинацию Гетца или заставить самого Гетца отказаться от выдвижения.

    Сенатор-республиканец Кевин Крамер выразил мнение, что Гетц не сможет получить даже поддержку Судебного комитета, необходимую для дальнейшего голосования Сената.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил, что Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США. Также сообщалось, что идея Трампа назначить Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

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    15 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

    Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон ожидает тяжелая работа, если он хочет успеть передать Киеву оружие на 7,1 млрд долларов в рамках оставшегося бюджета до того, как Джо Байден покинет пост президента страны, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. При этом она признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа.

    «Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

    «Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

    При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

    При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

    Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

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    14 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа

    Политолог Данилин: На решения Трампа по России будет влиять истеблишмент США

    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рассуждения о якобы пророссийской позиции Дональда Трампа противоречат итогам его первого срока, когда было введено множество санкций против России. Республиканец не станет действовать вопреки воле американского истеблишмента. Поэтому Москве не стоит ждать от его президентства сближения Москвы и Вашингтона, выяснили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?»

    «Весь международный политический класс был настроен на поражение Дональда Трампа на президентских выборах США. Его победа породила спекуляции о политике республиканца в отношении России, конфликта вокруг Украины и в целом международной повестки, где также пересекаются интересы России», – напомнил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «После поражения в 2016 году штаб Клинтон заявил, что Трамп победил из-за вмешательства Москвы. Республиканец, чтобы обелиться, начал антироссийскую политику, введя порядка 30 пакетов санкций против нашей страны. Рестрикции коснулись 250 физических лиц и различных компаний. Уменьшался товарооборот, ограничения вводились против «Северного потока», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

    По словам Павла Данилина, директора Центра политического анализа, «Трамп – верхушка айсберга политической системы США». «Он зависим от американского истеблишмента и не может принимать решения вопреки их воле. Он обещал остановить войны на Украине и на Ближнем Востоке, но внешнюю политику Штатов, зависимую от военных авантюр, невозможно изменить за короткий срок», – подчеркнул аналитик.

    Политолог также считает, что до инаугурации 20 января Трамп не будет инициировать звонков в Москву. «Ожидать от него каких-либо шагов, которые идут в диссонанс с позицией американского государства, было бы неправильно. Напротив, от него не стоит ждать ничего хорошего и понимать, что он является президентом официально признанного Российской Федерацией недружественного государства», – добавил спикер.

    «Трамп еще не президент, за него должны проголосовать выборщики. Кроме того, его конкурент Камала Харрис должна утвердить результаты выборов. Много что может произойти, например, возбуждение уголовных дел. В истории Америки нередко принимались указы, чтобы испортить жизнь будущей команде президента», – указал Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

    «Украина не будет приоритетным направлением для новоизбранного президента США. Я думаю, главным противником Трампа станет даже не Россия и не Китай. Говорят, что главным его оппонентом будет БРИКС. Республиканец попытается расколоть объединение», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «На Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин сказал, что Трамп связан определенными обязательствами. Он не является независимой фигурой. Его кампания стоила около 400 млн долларов. А кто спонсоры? Это крупнейшие магнаты, нефтебизнес, ВПК и технологические гиганты. Лозунг Трампа: «Америка превыше всего». Лозунг исключительности, поэтому нужно относиться к риторике Трампа с предельной осторожностью. Вместе с тем Россия готова к диалогу с любым американским лидером и никогда от него не отказывалась», – заключил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

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    15 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Трамп и Маск встретились с президентом Аргентины

    Пресс-служба президента Аргентины сообщила о встрече Милея с Трампом и Маском в США

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго состоялась встреча избранного президента США с президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщила пресс-служба лидера южноамериканской страны. Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.

    На встрече также присутствовали предприниматель Илон Маск, генсек канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн, передает ТАСС.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликована их совместная фотография, а также видео выступления Милея, в ходе которого президент Аргентины поздравил Трампа с победой на выборах и выступил с критикой социализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Милей поддерживал Трампа на президентских выборах в США.

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