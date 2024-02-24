Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана
Дональд Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана
Весь мир смеялся над США после решения президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина.
«Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире... Мы стали посмешищем... У нас нет лидера, которого уважали бы. Как можно уважать этого парня? Он не может связать два предложения», – передает слова Трампа ТАСС.
Экс-президент и претендент на новый срок заявил, что при администрации демократа Байдена «многое произошло», и заявил, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.
Он велел «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речи бывшего хозяина Белого дома.