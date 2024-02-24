Дональд Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

Tекст: Денис Тельманов

«Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире... Мы стали посмешищем... У нас нет лидера, которого уважали бы. Как можно уважать этого парня? Он не может связать два предложения», – передает слова Трампа ТАСС.



Экс-президент и претендент на новый срок заявил, что при администрации демократа Байдена «многое произошло», и заявил, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.

Он велел «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речи бывшего хозяина Белого дома.