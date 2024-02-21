С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
CNN: Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым
CNN: Президент США Джо Байден поручил своим помощникам дискредитировать экс-главу США Дональда Трампа
Президент США Джо Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока.
Байден указал «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речам бывшего хозяина Белого дома, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Отмечается, что Байден хочет представить Трампа «невменяемым и непригодным для должности» президента.
При этом сам Трамп заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны.
По словам Трампа, Байден является некомпетентным для своей должности, поскольку даже «не может самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».