CNN: Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым

CNN: Президент США Джо Байден поручил своим помощникам дискредитировать экс-главу США Дональда Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Байден указал «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речам бывшего хозяина Белого дома, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Отмечается, что Байден хочет представить Трампа «невменяемым и непригодным для должности» президента.

При этом сам Трамп заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны.

По словам Трампа, Байден является некомпетентным для своей должности, поскольку даже «не может самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».