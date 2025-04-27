Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Большинство американцев сочли действия Трампа как президента соответствующими ожиданиям
Результаты опроса показали, что деятельность Дональда Трампа на посту президента за первые сто дней соответствовала ожиданиям значительной части жителей США.
Как передает ТАСС, исследование центра NORC для агентства Associated Press показало, что семь из десяти американцев считают действия Дональда Трампа на посту президента в первые сто дней такими, как они ожидали.
Только три из десяти респондентов заявили, что их ожидания не совпали с действиями главы государства. Однако, по данным агентства, это не означает, что большинство опрошенных довольны политикой Трампа: 44% считают, что он неверно определил приоритеты, а 62% уверены, что страна развивается в неправильном направлении.
В целом одобряют деятельность президента четыре из десяти опрошенных. Около трети американцев положительно оценили работу вице-президента Джей Ди Вэнса, а также министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди – младшего. Опрос проводился с 17 по 21 апреля, участие приняли более 1,2 тыс. американцев, а погрешность составила 3,9 процентных пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, большинство граждан США выступили против участия Трампа в президентских выборах на третий срок, а результаты опроса NBC News показали, что несмотря на рост оптимизма по поводу будущего страны, большинство американских избирателей недовольны состоянием экономики.