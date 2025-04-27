Большинство американцев сочли действия Трампа как президента соответствующими ожиданиям

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, исследование центра NORC для агентства Associated Press показало, что семь из десяти американцев считают действия Дональда Трампа на посту президента в первые сто дней такими, как они ожидали.

Только три из десяти респондентов заявили, что их ожидания не совпали с действиями главы государства. Однако, по данным агентства, это не означает, что большинство опрошенных довольны политикой Трампа: 44% считают, что он неверно определил приоритеты, а 62% уверены, что страна развивается в неправильном направлении.

В целом одобряют деятельность президента четыре из десяти опрошенных. Около трети американцев положительно оценили работу вице-президента Джей Ди Вэнса, а также министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди – младшего. Опрос проводился с 17 по 21 апреля, участие приняли более 1,2 тыс. американцев, а погрешность составила 3,9 процентных пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, большинство граждан США выступили против участия Трампа в президентских выборах на третий срок, а результаты опроса NBC News показали, что несмотря на рост оптимизма по поводу будущего страны, большинство американских избирателей недовольны состоянием экономики.