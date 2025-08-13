Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.2 комментария
Президент UFC Уайт подтвердил планы провести бой на территории Белого дома
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник президента США Дональда Трампа Дэйна Уайт подтвердил, что 4 июля 2026 года на территории Белого дома состоится поединок турнира UFC.
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок турнира UFC пройдет на территории Белого дома 4 июля 2026 года, передает ТАСС.
Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня независимости США.
Уайт заявил каналу CBS News: «Это определенно произойдет». Он подчеркнул, что в понедельник обсудил будущий турнир с президентом США Дональдом Трампом. Президент UFC рассказал: «Когда он позвонил мне и попросил меня сделать это, он сказал: «Я хочу, чтобы Иванка была в центре всего этого».
Также Уайт сообщил, что в конце месяца встретится с Трампом и его дочерью для согласования всех деталей и выбора локации боя. По данным источника телеканала, в Белом доме уверены, что запланированное мероприятие действительно состоится.
