Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

«Армия обороны Израиля не сделала выводы не только из СВО, но даже из войны в Сирии. При этом последняя более-менее серьезная война была у Израиля в 2006, в Ливане. Кстати, парни, кто служат в АОИ, рассказывают, что последние годы армия все больше выполняла полицейские функции, проводила все больше операций, которые, скорее, подходят для СОБР или SWAT. Ну и общее восприятие палестинцев, как потешных противников, в итоге сделали свое дело», – написал журналист Андрей Медведев.

По его словам, на фоне СВО и событий в Карабахе, именно сейчас Израиль имеет серьезный шанс силовым способом изменить расклад сил, и поставить точку в вопросе Палестины, как независимого государства.

«На текущий момент, Израиль потерпел очень серьезное поражение. Да, тактическое, но тем не менее. В арабском мире этот разгром и бессилие ЦАХАЛ хорошо запомнят», – сделал вывод журналист.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале показал работу израильского спецназа на зачистке в Сдероте.

«Эти парни явно ничего не знают о современном применении БПЛА – будь то сбросы или FPV. Даже ролики в тележке не смотрели. Иначе не кучковались бы такими толпами», – отметил журналист.

По его словам, опыт СВО, видимо, не учитывается в подготовке современных боевых подразделений.

«Представляется, что арабы «еще даже не начинали», и основной удар будет совсем с другой стороны, со стороны Ливана. Ну, по крайней мере исключать такого нельзя. Иначе все выглядит совсем уже странным. Потому что то, что сейчас начнется (на видео), иначе как избиением военно-политических младенцев, назвать будет нельзя», – предположил МИГ России.

Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал работу израильского спецназа по зачистке населенного пункта от боевиков.

«Более некомпетентной работы видеть мне еще не приходилось. Если уровень подготовки всей остальной израильской армии сопоставим с тем, что мы видим на видео – Израиль ждет непростая задача. Времена Шестидневной войны прошли слишком давно – воевать придется учиться заново. И да: решетки на танки лучше наварить», – посоветовал он.

«Армия обороны страны оказалась не готова к отражению удара на границе. Прорыв периметра безопасности базы палестинцы реализовали без применения военной техники вообще – в ход пошли строительные бульдозеры и кусачки по металлу для демонтажа ограждения», – пишет «Военная хроника».

Как считает журналист-международник Аббас Джума, операцию «Наводнение Аль-Акса» планировали, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности.

«Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне – дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев. Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику – вполне. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю», – сделал вывод Джума.

По его словам, как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.