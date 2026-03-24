Экономист Иванова-Швец назвала способы подтверждения стажа в 90-х
Граждане, работавшие в 1990-е годы, могут заранее подтвердить стаж и зарплату для будущей пенсии справкой СФР, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец
Ключевым документом для проверки пенсионных прав стала справка из Социального фонда России о размере накопленных прав, сказала экономист, передает РИА «Новости».
Получить ее можно через портал Госуслуги или лично в отделении фонда.
По ее словам, особенно важно заняться этим тем, кто работал в 1990-е годы. Тогда были распространены неофициальные трудовые отношения, задержки зарплат и длительные отпуска за свой счет, что сегодня оборачивается трудностями при назначении пенсии.
«Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив», – рассказала Иванова-Швец.
Она напомнила, что многие предприятия в те годы вели учет небрежно и не сдавали документы в архив. В такой ситуации подтвердить стаж помогает суд, где истцу потребуются любые косвенные доказательства: расчетные листки, сохранившиеся ведомости, трудовые награды, пропуска и показания свидетелей о совместной работе.
Заняться сбором этих документов специалист советует заблаговременно, поскольку процедура подтверждения стажа может оказаться длительной.
Ранее эксперты советовали регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета, где отражены данные о стаже и страховых взносах, влияющих на размер пенсии. В Госдуме разъясняли порядок получения надбавки к пенсии за годы работы до 1997 года по заявлению при наличии архивных документов, подтверждающих трудовой стаж.