Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.4 комментария
Швыдкой на похоронах Илии II передал соболезнования Путина народу Грузии
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, на похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II передал соболезнования от имени российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении Кремля на канале Max говорится: «На похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II присутствовал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии».
Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходит в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в одной из клиник Тбилиси. Правительство республики объявило общенациональный траур в связи с кончиной предстоятеля. Власти Армении запретили католикосу всех армян Гарегину II посетить похороны грузинского духовного лидера.