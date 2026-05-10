Посол России назвал удручающим производство немецкого оружия для Киева
Выпуск вооружений для украинской армии на территории Германии вызывает глубокое разочарование, при этом деятельность вовлеченных в процесс немецких компаний тщательно фиксируется, отметил посол России Сергей Нечаев.
Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев выразил глубокое разочарование производством военной продукции для Киева на немецкой территории, передает РИА «Новости».
«Это оружие используется для обстрела российских целей – не только военных, но и гражданских… Мы не могли ожидать этого от Германии, да и не хотели. То, что происходит сегодня, удручает, очень удручает», – заявил дипломат.
Посол добавил, что российская сторона ведет строгий учет компаний, задействованных в создании вооружений для ВСУ в Германии. При этом он отметил падение двусторонних отношений на самую низкую отметку за всю послевоенную историю, хотя и выразил надежду на их улучшение в будущем.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые транспорты с военной помощью для Украины станут законными целями для российских сил. В Кремле также подчеркивали, что западные поставки техники киевским властям негативно сказываются на переговорном процессе и несут лишь отрицательный эффект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.
Ранее дипломат сообщил об отсутствии официальных опровержений производства немецкого оружия для Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул факт прямого участия Берлина в украинском конфликте.