Российский посол Нечаев раскритиковал производство оружия для ВСУ в Германии

Tекст: Мария Иванова

Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев выразил глубокое разочарование производством военной продукции для Киева на немецкой территории, передает РИА «Новости».

«Это оружие используется для обстрела российских целей – не только военных, но и гражданских… Мы не могли ожидать этого от Германии, да и не хотели. То, что происходит сегодня, удручает, очень удручает», – заявил дипломат.

Посол добавил, что российская сторона ведет строгий учет компаний, задействованных в создании вооружений для ВСУ в Германии. При этом он отметил падение двусторонних отношений на самую низкую отметку за всю послевоенную историю, хотя и выразил надежду на их улучшение в будущем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые транспорты с военной помощью для Украины станут законными целями для российских сил. В Кремле также подчеркивали, что западные поставки техники киевским властям негативно сказываются на переговорном процессе и несут лишь отрицательный эффект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

Ранее дипломат сообщил об отсутствии официальных опровержений производства немецкого оружия для Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул факт прямого участия Берлина в украинском конфликте.