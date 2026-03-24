Сийярто счел естественными консультации с Россией после некоторых заседаний ЕС
Консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если речь касается этих стран, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Сийярто отметил, что за 11,5 лет участвовал примерно в 120 таких заседаниях и общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после большинства событий, передает РИА «Новости».
Сийярто пояснил, что на заседаниях принимается множество решений, влияющих на отношения Венгрии со странами вне ЕС, включая экономические, политические и вопросы безопасности, а также энергоснабжения. Министр подчеркнул, что в обсуждении решений нет ничего удивительного, учитывая критическую важность таких партнерств для страны.
По словам министра, Россия выступает для Венгрии важным партнером, особенно в сфере энергоснабжения, и аналогичные консультации проводятся с Турцией, Израилем и США. Он особо акцентировал, что о содержании заседаний часто заранее пишут СМИ, а сами политики делятся деталями в соцсетях или на пресс-конференциях, поэтому секретности подобные обсуждения не имеют.
«Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.