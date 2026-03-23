Венгерский министр назвал фейком сообщения о «звонках Сийярто Лаврову»

Венгерский министр Бока назвал фейком сообщения о «звонках Сийярто Лаврову»

Tекст: Ольга Иванова

Сообщение газеты The Washington Post о том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Совета ЕС, является фейком, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока, передает РИА «Новости». В комментарии газете Politico он охарактеризовал подобные публикации как «фейковые новости».

По словам Бока, распространение такой информации – «отчаянная реакция» на успехи партии премьера Виктора Орбана «Фидес» в предвыборной кампании. Он подчеркнул: «Но венгерский народ не будет обманут».

Власти Венгрии неоднократно обвиняли Украину во вмешательстве в венгерские выборы, утверждая, что Киев пытается привести к власти оппозицию, которая согласится на отправку венгерских средств украинским властям и ускорит вступление страны в Евросоюз. Петер Сийярто, выступая на акции у посольства Украины, также заявил, что украинская сторона вмешивается в выборы в Венгрии беспрецедентно грубо.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Захарова отметила, что подобные публикации не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Евросоюза невольно подыгрывают ему на выборах в национальный парламент.

В преддверии выборов в Венгрии растут опасения, что проигравшая сторона может оспорить результаты, что приведет к политическому кризису и затяжной борьбе за власть.