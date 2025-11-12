Юрист Ноженко назвала главный месяц для проверки пенсионной выписки

Tекст: Катерина Туманова

Регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета необходимо каждому, так как в нем содержатся основные данные, влияющие на размер пенсии, в том числе будущей, посоветовала юрист в беседе с агентством «Прайм».

В пенсионной выписке отражается размер индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, нестраховые периоды (например, период ухода за ребенком или службы в армии), стаж работы до 1991 года, а также размер страховых взносов, уплаченных работодателем. В выписке отображается и соотношение заработной платы пенсионера к заработной плате по стране до 2002 года.

«Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы», – сообщила Ноженко.

После корректировки сведений пенсия может быть увеличена и произведена выплата недополученной пенсии за предшествующее время лицам, которым пенсия уже назначена. Кроме того, в выписке содержатся сведения о средствах пенсионных накоплений, которые формировались с 2002 по 2014 год включительно. Эти средства инвестируются, и результат инвестирования также отображается в выписке.

Если результат инвестирования не устраивает, можно подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд (государственный или негосударственный) до 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть удовлетворено заявление о переходе.

Ноженко подчеркнула, что ноябрь – оптимальное время для подведения итогов инвестирования и смены НПФ, так как в декабре все придется делать в спешке.

Юрист добавила, что один раз в пять лет результат инвестирования закрепляется, и после этого перевести накопления можно без потери средств. Досрочный перевод возможен, но тогда средства будут переведены без учета дохода, полученного за последние годы.

Размер денежных средств, который возможно потерять при досрочном переводе, также указан в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил, что средний размер пенсий по старости вырастет в 2026 году почти на 2 тыс. рублей. В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий. Депутат Говырин сообщил об индексации военных пенсий на 4% в 2026 году.