В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий

Бессараб: Январские пенсии выплатят в декабре 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Выплата январских пенсий большинству пенсионеров будет произведена в последний рабочий день декабря 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила: «С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря – он придется на 30 декабря 2025 года». Она уточнила, что если выплаты, такие как зарплата, пособие, социальная поддержка или пенсия, совпадают с выходными и праздничными днями, то их перечисляют заранее, перед началом праздничного периода.

Средства поступят тем, кто обычно получает выплаты с первого по 11-е число месяца. Это правило также распространяется на получателей социальных и военных пенсий, а также сотрудников, чья заработная плата начисляется в этот же промежуток. Таким образом, в декабре нынешнего года эти категории граждан получат двойную выплату: одну за декабрь, другую – за январь.

Светлана Бессараб напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров – в общей сложности повышение затронет 38 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил, что средний размер пенсий по старости вырастет в 2026 году почти на 2 тыс. рублей.

Проект федерального бюджета предусматривает индексацию выплат для пенсионеров, ветеранов и бюджетников с учетом инфляции и роста заработных плат.