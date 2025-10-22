Силуанов сообщил о будущей индексации выплат для ряда граждан

Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Силуанов сообщил о будущей индексации выплат для бюджетников и пенсионеров
В проекте федерального бюджета заложена индексация выплат для различных категорий граждан, включая пенсионеров, ветеранов и бюджетников, с учетом инфляции и роста заработных плат, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Силуанов на заседании Госдумы сообщил, что социальная политика станет приоритетом в новом бюджете, передает ТАСС.
Министр отметил: «Социальная политика – первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств. Так называемым указным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%».
По словам министра, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы на 6,8%, что соответствует уровню инфляции за 2025 год. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам увеличат с 1 января следующего года на 7,6%. Это объединит две индексации: по инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году.
В последующие годы индексация пенсий будет проходить по плану: с 1 февраля и с 1 апреля. Силуанов уточнил, что средний размер пенсии по старости к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей. Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 1,2 тыс. рублей и составит 18 939 рублей, за счет чего повысятся и социальные пособия.
Министр также сообщил, что в бюджете предусмотрено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит 27 093 рубля, а к 2030 году его доведут до 35 тыс. рублей, как поручил президент.
