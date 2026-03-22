    Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации
    22 марта 2026, 11:40 Мнение

    Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Нынешняя зима подарила стране новую тему – для общественных дискуссий, экономического анализа и интернет-мемов. Речь о резко подорожавших – иногда аж до 700 руб. за кг – огурцах.

    Основные причины подорожания широко известны: во-первых, объективно суровая зима, требующая гораздо большего, нежели обычно, обогрева теплиц, что влечет за собой рост соответствующих расходов; во-вторых, объективно же выросшие вследствие инфляции издержки фермеров; в-третьих, субъективное, но по-человечески вполне понятное, желание производителей заработать побольше.

    Однако есть еще примечательное обстоятельство: этой зимой в России произошел взрывной рост спроса на огурцы – по некоторым оценкам, аж в 2,5 раза. Производители просто не успевают удовлетворять спрос, что автоматически также влечет за собой рост цен в силу нехватки товара на рынке.

    Именно это и стоит обсудить – и совсем не в разрезе «дорогие россияне слишком много кушают, в смысле – зажрались». Скорее, даже наоборот. Фактически, зимний русский огурец воплощает в себе квинтэссенцию пути, пройденного Россией за четверть века.

    У нас уже давно нет проблем – были бы деньги – купить любой желаемый продукт в не сезон, хоть клубнику, хоть авокадо с ананасом, а манго такими темпами скоро станет нашим национальным фруктом. Но это все-таки импорт заведомо не приспособленных для выращивания в российском климате (тем более зимой) фруктов-овощей.

    Зимние же помидоры, тоже успешно и все более массово выращиваемые в российских теплицах, для большинства людей остаются достаточно дорогим продуктом, приобретаемым к праздничному столу или еще по какому-нибудь особому поводу. К тому же существенную часть продаваемых томатов составляют привозные – из Турции, Азербайджана или Узбекистана, где их выращивание не требует столь значительных усилий и затрат.

    Огурцы же за последние годы стали российским феноменом – и экономическим, и социокультурным. Во-первых, на рынке безоговорочно доминирует продукция отечественного производства, это видимое подтверждение потрясающих успехов нашего сельского хозяйства, что ощущает на себе каждый. А во-вторых, как-то незаметно огурцы вошли в повседневный зимний рацион большинства наших людей – на одном уровне с борщом, винегретом с квашеной капустой, пюре с котлеткой, с яблоками.

    Собственно отмеченный дикий всплеск спроса в этом году как раз косвенно указывает на произошедшее изменение: огурцы зимой теперь едят в России массово и буднично. Зимние огурцы для среднестатистического россиянина перешли из категории «роскошный максимум» в базовый минимум. Именно поэтому такой широчайший резонанс вызвало их подорожание – потому что это прочувствовали на себе все. Можно быть уверенным, что соответствующее повышение цен на голубику, устриц или мраморную говядину даже близко не вызвало бы подобного эффекта.

    И вот тут мы подходим к еще одному и, наверное, самому сложному, вопросу: а правильно ли, что свежие овощи и фрукты заняли на нашем зимнем столе то же место, что и летом – когда их естественный сезон и время?

    Исторически в России зима – время консервированных – соленых, квашенных и маринованных – овощей и хорошо хранящихся корнеплодов. Наши бабушки и дедушки смотрели бы на сегодняшние возмущения по поводу дороговизны свежих огурцов как на баловство и барство. И были бы по-своему правы: ну, можно обойтись зимой без традиционно летних овощей.

    Но разве плохо, что отечественный рацион пополнился продуктом отечественного же производства? Что потребление зимой любимого, традиционно летнего овоща стало нашей обыденностью? Ведь это очередная история про суть русской жизни: в чрезвычайно суровых условиях успешно созидать нечто заведомо неприспособленное для них, причем не в качестве единичного уникального образца, а массово, сделав это привычной частью жизни людей.

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Ну, зачем нам в таких тяжелейших просто для выживания человека обстоятельствах лучший в мире балет и покорение космоса? А нам надо!

    А ведь за обыденностью нарезанного к обеду в февральскую стужу свежего огурчика, выращенного на ледяных просторах зимней России, стоят усилия огромного количества людей – от агрономов до водителей фур, от государственных стимулов до предприимчивости бизнеса, сделавшими возможным это чудо. Просто на этот раз чудо русского коллективного творения оказалось направлено на то, чтобы сделать нашу жизнь приятнее и вкуснее. Это еще одно радующее изменение нашей жизни: благополучие людей стало приоритетом в развитии страны. Кстати, еще и поэтому подорожание несчастных огурцов вызвало такое общественное недовольство – в нем увидели откат от ставшего уже привычным подхода.

    Впрочем, нет сомнений, что будет найдена новая точка равновесия на рынке – и свежие огурцы сохранят свое присутствие на нашем зимнем столе. Ну а недовольных «избалованностью» современных россиян критиков можно заверить: не волнуйтесь. Если обстоятельства потребуют, мы вернемся к истокам, ограничившись зимой огурцами исключительно традиционными – солеными. Ну а пока-то можно.

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

