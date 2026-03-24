Захарова прокомментировала прослушку Сийярто спецслужбами Украины
Захарова: В Европе все друг за другом шпионят
Комментируя сообщения о прослушке министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто спецслужбами Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о псевдоединстве Европы, где «все друг за другом шпионят».
Стало известно, что спецслужбы Украины прослушивали мобильный телефон Сийярто. Они получили номер мобильного телефона Сийярто от венгерского журналиста, который, как выяснилось, связан с руководством оппозиционной партии «Тиса», передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что на словах европейские страны демонстрируют союзнические отношения, но на деле шпионят друг за другом, прослушивают и используют полученную информацию для шантажа. «Вы знаете, это же их визитная карточка», – заявила она.
Захарова отметила, что лидеры Венгрии последовательно защищают национальные интересы страны и не следуют в фарватере каких-либо других государств.
«Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».