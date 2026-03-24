    Иран напугал Америку ответным огнем
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    24 марта 2026, 06:32 • Новости дня

    Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве до 16 градусов к концу недели

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящая пятница станет самым теплым днем недели, несмотря на различные предварительные оценки, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «На данный момент самый теплый день недели в Москве – пятница, до плюс 16 днем и до плюс 3 ночью», – сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    Ночью столбики термометров покажут значения от минус трех до плюс двух градусов.

    На понедельник в столице предсказывали малооблачную погоду, в городе фиксировались новые температурные рекорды.

    23 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силовики задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по делу о гибели четырех человек на пожаре в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

    О задержании Чернова сообщил источник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.

    Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

    Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.

    Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.

    23 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Суд передал Москве два самовольных строения старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы признал два объекта на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города Москвы.

    Арбитражный суд Москвы признал два одноэтажных строения на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города, передает РИА «Новости».

    Земельный участок был предоставлен РПСЦ в бессрочное пользование еще в 2003 году для эксплуатации церковно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода».

    В 2024 году Госинспекция по недвижимости обнаружила на участке два новых здания, которые не имели необходимых разрешительных документов. Суд поддержал позицию московских властей, указав, что данные строения возведены незаконно.

    Проведенная по решению суда экспертиза подтвердила, что строения относятся к объектам капитального строительства, и переместить их без существенного ущерба невозможно. При этом эксперты отметили, что здания полностью соответствуют строительным и санитарным нормам, а также не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан.

    Для справки: после церковного раскола XVII века в России, помимо Русской православной церкви, существуют и действуют общины староверов, которые не приняли реформ патриарха Никона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор заповедника «Хакасский» заявил, что отшельница Агафья Лыкова успешно зимует на территории заповедника вместе с помощницей по хозяйству.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Пожар в Москве произошел из-за непотушенной сигареты у пожилого артиста цирка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной возгорания в столице, унесшего жизни трех человек, якобы стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в его квартире загорелся диван из-за сигареты, сообщили источники.

    По предварительным данным, в жилище артиста загорелся диван из-за непотушенной сигареты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сам пенсионер сумел самостоятельно покинуть горящее помещение и не пострадал. Жертвами огня стали соседи сверху: погибла супружеская пара и еще один жилец дома.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от экстренных служб не поступало.

    Напомним, количество погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице.

    23 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и жару летом

    Синоптик Шувалов сообщил о ливнях и жаре летом в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лето в Москве ожидается с переменчивой погодой, временами возможны сильные ливни и грозы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По словам эксперта, прогнозировать однородно теплое или чрезвычайно жаркое лето преждевременно, однако один из летних месяцев, по его словам, «совершенно определенно» станет жарким, передает РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что подобная неустойчивость погоды, напоминающая размашистую синусоиду, проявится не только летом, но и весной. Он подчеркнул, что москвичам стоит готовиться к тому, что резкие перепады температур будут сопровождаться особенно сильными осадками и грозовой активностью.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    23 марта 2026, 08:40 • Новости дня
    ФСБ и МВД накрыли подпольный узел связи мошенников в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность технической станции для дистанционных афер в столице, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

    Сотрудники полиции при поддержке ФСБ провели операцию по выявлению пособника телефонных аферистов, сказал Васенин, передает ТАСС.

    Правоохранители пресекли деятельность технического узла связи, который использовался для дистанционных преступлений.

    В руки оперативников попал 19-летний молодой человек. Юноша занимался обслуживанием специального оборудования, которое перенаправляло голосовой трафик для обеспечения бесперебойной работы мошеннических кол-центров.

    В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении работ в области создания сетей связи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта в столице пресекли работу преступного сообщества по организации массовых мошеннических звонков. Ранее полиция задержала москвича за обслуживание 11 сим-боксов в арендованных квартирах.

    23 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Москву включили в пятерку лидеров виртуального кинопроизводства мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва заняла пятое место среди мировых центров виртуального кинопроизводства, опередив Китай, благодаря развитию крупнейших студий столицы и технологической инфраструктуры.

    Международное агентство Hagman Global Strategies включило Россию в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства, передает Агентство городских новостей Москва. В опубликованном исследовании World Virtual Production Market Volume Report отмечается, что Россия занимает пятое место на рынке, уступая США, Британии и странам Евросоюза, но опережая Китай.

    Аналитики подчеркивают, что основной вклад в успех внесла Москва, где работают три крупнейшие отечественные студии – XOVP, «Виртуальная студия Горького 55.8» и Sber Virtual Production Hub. Студия XOVP, располагающаяся на кинозаводе «Москино», вошла в число мировых лидеров сразу по двум категориям, реализовав 19 сериалов, 12 полнометражных фильмов и свыше 50 проектов в 2025 году.

    Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов подчеркнул: «Проект мэра «Москва – город кино» – это не только создание съемочной инфраструктуры и специальных сервисов для кинопроизводителей, но и развитие новых технологий. Центром этого развития стал кинозавод «Москино», где создана самая большая в России конструкция для виртуального продакшена».

    На базе «Москино» студия XOVP использует два VP-павильона и свыше 1000 кв. м LED-экранов, что обеспечивает постоянный поток проектов для кино, телевидения и рекламы. По оценке экспертов World Virtual Production Market Volume, такие производственные мощности и креативный потенциал делают Москву привлекательной для продюсеров, а российский рынок имеет шанс закрепиться в числе мировых лидеров виртуального кинопроизводства.

    23 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков и ведут все необходимые работы, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник дежурные средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    23 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Соучастнику убийства женщины в Москве присудили домашний арест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве избрал меры пресечения для двух курьеров, проходящих по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщили в пресс-службе столичного ГСУСК РФ.

    Отмечается, что одному из фигурантов назначено заключение под стражу, второму – домашний арест, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, 13 марта мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить одного из них внутрь. Там он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные изделия.

    Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего студента колледжа, который стал третьим фигурантом по делу. Известно, что по поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет с похищенными деньгами, ювелирными украшениями и другими ценностями, после чего передал его сообщникам.

    В субботу СК России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    23 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика на МКАД пострадали восемь человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.

    Автобус маршрута 1124, следовавший от метро «Митино» в Красногорский район, столкнулся с грузовым автомобилем на 72-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали восемь человек, которых сейчас осматривают медики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, пострадали семь пассажиров и водитель.

    На внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    23 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Жители Катара перепутали мощную грозу со взрывами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небывалая непогода с раскатами грома обрушилась на столицу Катара город Доха, его жители спутали это атмосферное явление с работой противовоздушной обороны.

    Стихия разбушевалась в пригородах и самом центре мегаполиса в ночь на понедельник, передает РИА «Новости».

    Небо озарялось вспышками молний, а ливень стоял сплошной стеной.

    Интенсивность осадков оказалась настолько высокой, что от воды начал подниматься пар. Подобные климатические явления считаются большой редкостью для этого засушливого региона.

    Громкие звуки грома напугали местных жителей. Многие поначалу приняли природный шум за работу систем противовоздушной обороны или взрывы.

    Обычно дожди здесь выпадают крайне редко. Власти даже периодически собирают население в мечетях для специальных молитв о ниспослании влаги.

    Ранее энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан после ракетной атаки Ирана. Министерство иностранных дел Катара потребовало от иранских военных дипломатов покинуть территорию эмирата.

    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    23 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Леус: Москвичей ожидает сухая и теплая погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник воздух в столице прогреется до 13 градусов, регион окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В такой ситуации в Москве и по области ожидается малооблачная, спокойная, тихая погода без осадков», – сказал Леус, передает РИА «Новости».

    Днем в столице воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла, в Московской области температура составит от 9 до 14 градусов.

    По словам метеоролога, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    24 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена атака трех летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Max.

    Позднее он указал, что также была «отражена атака двух беспилотников». На месте происшествия продолжают работать профильные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника.

    24 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Ученый Квартальнов объяснил массовые травмы свиристелей в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свиристели чаще всего травмируются в Москве весной из-за столкновения со стеклянными поверхностями, сообщил старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

    Как рассказал Квартальнов, свиристели весной часто получают травмы в Москве из-за столкновений с прозрачными и зеркальными поверхностями, передает РИА «Новости». По его словам, травмированных птиц нередко принимают за пьяных, однако в подавляющем большинстве случаев они именно пострадали от удара.

    Эксперт отметил, что в марте и апреле свиристели массово пролетают через Москву и Подмосковье большими стаями, иногда насчитывающими сотни и даже тысячи особей. Птицы пугаются, взлетают одновременно и могут не заметить стеклянные поверхности, такие как остановки, автобусные павильоны или входы в метро.

    Квартальнов подчеркнул, что свиристели не приспособлены к жизни в городе и не различают опасные для них прозрачные преграды. По его словам, зачастую причиной одновременного взлета и столкновения со стеклом становится даже не нападение хищника, а обычный испуг одной из птиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глубокие сугробы вынудили лисиц искать пропитание у человеческого жилья и привели к росту числа встреч хищников с жителями Москвы.

    Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о раннем массовом возвращении скворцов в Москву благодаря раннему наступлению фенологической весны.

    Научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил о предстоящем весеннем росте числа насекомых в Москве после снежной зимы.

    Главное
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    У больной раком блогера Лерчек отказал правый глаз

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

