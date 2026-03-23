Москвичам пообещали теплый и облачный понедельник

Tекст: Дмитрий Зубарев

В понедельник москвичей ждет небольшая облачность и отсутствие осадков, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Ожидается, что температура воздуха в столице днем составит от плюс 11 до плюс 13 градусов, а ночью понизится до минус 3 градусов.

Ветер сохранит южное направление со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к отметке 754 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье погодные условия будут схожими: днем температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов, а ночью температура может опуститься до минус 6 градусов. Существенных изменений погодных условий синоптики не прогнозируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Гидрометцентр прогнозировал в столице до 12 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о полном таянии снега к 12 апреля. Эксперты допустили отключение отопления в домах раньше обычных сроков.