Папу римского подготовили к выписке после операции на легком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медики подтвердили улучшение состояния понтифика, передает ТАСС. «На основании анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния пациента Святой Отец может быть выписан», – заявили лечащие врачи.

В службе печати Святого престола уточнили, что к концу субботы глава католической церкви вернется в Ватикан. В воскресенье он планирует обратиться к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Ранее 71-летнему понтифику, который занял престол полтора года назад, удалили часть легкого из-за обнаруженной злокачественной опухоли. Накануне состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг папа римский поднялся с постели после процедуры.

Во вторник он успешно перенес хирургическое вмешательство.

Перед этим понтифик отправился в больницу.