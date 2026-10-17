Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Папу римского подготовили к выписке после операции на легком
Лечащие врачи сообщили, что папа римский Лев XIV готов к выписке из больницы после перенесенного хирургического вмешательства.
Медики подтвердили улучшение состояния понтифика, передает ТАСС. «На основании анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния пациента Святой Отец может быть выписан», – заявили лечащие врачи.
В службе печати Святого престола уточнили, что к концу субботы глава католической церкви вернется в Ватикан. В воскресенье он планирует обратиться к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.
Ранее 71-летнему понтифику, который занял престол полтора года назад, удалили часть легкого из-за обнаруженной злокачественной опухоли. Накануне состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг папа римский поднялся с постели после процедуры.
Во вторник он успешно перенес хирургическое вмешательство.
Перед этим понтифик отправился в больницу.