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В Подмосковье задержали бросившего кирпич в окно электрички юношу
СК: Задержан 19-летний москвич за бросок кирпича в вагон поезда МЦД-2
Сотрудники Следственного комитета задержали 19-летнего жителя столицы, который из хулиганских побуждений бросил обломок брусчатки в проезжавший электропоезд и травмировал пассажирку.
Следователи задержали 19-летнего москвича по обвинению в хулиганстве на железной дороге, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По версии следствия, 15 октября молодой человек находился на закрытой для пассажиров платформе Покровское-Стрешнево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Из хулиганских побуждений он бросил фрагмент разломанной брусчатки в проезжавший электропоезд, следовавший по маршруту Подольск – Нахабино.
Камень пробил стекло вагона и попал в голову одной из пассажирок, причинив ей телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пассажирка московской электрички получила травмы из-за брошенного в окно кирпича. Ранее поезда на МЦД-2 выбились из графика из-за сломанной электрички.
До этого поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии.