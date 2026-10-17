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Активисты Greenpeace остановили работу газовой платформы в Австралии
Экологи Greenpeace захватили плавучую газодобывающую установку в Австралии
Четверо активистов экологической организации Greenpeace высадились на плавучую газодобывающую установку компании Woodside в водах Австралии и заблокировали ее работу в знак протеста против добычи ископаемого топлива у кораллового рифа.
Четверо участников экологического движения заняли плавучую газодобывающую установку австралийской компании Woodside более чем в 200 км от побережья штата Западная Австралия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Greenpeace Australia Pacific.
«Сегодня Greenpeace Australia Pacific проводит акцию, чтобы привлечь внимание к неприемлемой угрозе для рифа Скотт, которую представляют планы Woodside», – заявил исполнительный директор австралийского отделения организации Дэвид Риттер.
Активисты добрались до газового месторождения Scarborough на лодках с судна Rainbow Warrior. Они поднялись на конструкции установки и развернули плакаты с призывом прекратить добычу топлива. Экологи опасаются, что реализация проекта стоимостью около 12,5 млрд долларов нанесет ущерб коралловой экосистеме, в которой обитают редкие морские животные, включая карликовых синих китов. После начала протеста работа платформы была приостановлена.
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