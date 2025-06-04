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Скульптуру Макрона вернули в музей после акции Greenpeace
Скульптуру Макрона вернули в музей после кражи активистами Greenpeace
Восковая фигура Эммануэля Макрона стоимостью 40 тыс. евро, похищенная активистами Greenpeace, была возвращена в музей «Гревен» после ночной акции в Париже.
Украденная активистами Greenpeace восковая скульптура президента Франции Эммануэля Макрона возвращена в музей восковых фигур «Гревен» в Париже, передает РИА «Новости».
Как сообщила глава пресс-службы музея Вероник Берец, «Я подтверждаю, что мы смогли забрать этого персонажа. Он будет возвращен на свое место сегодня днем».
По словам Берец, ночью активисты позвонили директору музея и сообщили, что оставили скульптуру напротив здания энергокомпании EDF в Париже. После этого сотрудники музея обратились в полицию, которая доставила экспонат в комиссариат, где его осмотрели и передали представителям музея.
В пресс-службе отметили, что сейчас основной вопрос для сотрудников – выяснить, как активистам удалось провернуть кражу. Музей пока не решил, будет ли добиваться наказания для правонарушителей.
Инцидент произошел накануне: две женщины и мужчина, представившись туристами, вынесли из музея на Монмартре скульптуру стоимостью 40 тыс. евро и доставили ее к зданию посольства России. Акция была организована как протест против экономического сотрудничества Франции и России.
Музей «Гревен» работает с 1882 года и хранит порядка 450 фигур, в основном связанных с историей и культурой Франции. Аналогичные кражи уже случались: раньше из музея выносили фигуры президентов Валери Жискар д'Эстена и Жака Ширака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты Greenpeace вынесли из музея Гревен в Париже скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона. Они устроили акцию у российского посольства в Париже.