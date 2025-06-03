Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.0 комментариев
Активисты Greenpeace украли скульптуру Макрона для акции у посольства России
Скульптура президента Франции Эммануэля Макрона была вынесена из музея Гревен активистами Greenpeace, которые устроили акцию у российского посольства в Париже.
Активисты Greenpeace, похитившие из парижского музея Гревен восковую скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона, намерены вернуть экспонат, передает РИА «Новости».
В пресс-службе музея сообщили, что участники акции обещали вернуть скульптуру, однако точные сроки не назывались.
По данным музея, две женщины и мужчина, выдав себя за туристов, вынесли восковую фигуру Макрона, оцениваемую в 40 тыс. евро, и доставили ее к посольству России. Нарушителями оказались активисты Greenpeace, устроившие акцию протеста против экономического сотрудничества Франции с Россией. По словам гендиректора Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяра, Макрон поддерживает Киев, но призывает французские компании не прекращать торговлю с Россией.
Музей Гревен, основанный в 1882 году, располагается на Монмартре и содержит около 450 экспонатов, посвященных истории и культуре Франции. Ранее из музея уже похищали скульптуры президентов Валери Жискар д’Эстена и Жака Ширака.
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