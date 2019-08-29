С визитом Трампа в Польшу на годовщину войны возникла задержка

Глава американского государства Дональд Трамп прибудет на памятные мероприятия в Варшаву по случаю 80-летия начала Второй мировой войны позднее, чем планировалось.

Трамп прибудет в польскую столицу не 31 августа, а 1 сентября. Причины задержки не называются, передает RT со ссылкой на «Польское радио».

Напомним, Польша посчитала, что визит главы российского государства Владимира Путина будет «неуместным».

После этого в Польшу отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом другого политика Белоруссия, по данным источников, в Польшу тоже не направит.

Кроме того, направлять делегацию в Польшу отказалась и Армения.

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