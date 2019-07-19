Польша сочла неуместным визит Путина на годовщину Второй мировой войны

Власти Польши сочли неуместным присутствие российского президента Владимира Путина на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами», – цитирует Deutsche Welle заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасина.

Он добавил, что уже подтверждено присутствие на мероприятиях президента США Дональда Трампа. Кроме того, Варшава рассчитывает на приезд канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь всемирный масштаб.

В феврале пресс-секретарь польского президента сообщал, что власти Польши хотели бы видеть на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны всех желающих. При этом он не стал напрямую отвечать на вопрос о том, намерена ли Варшава пригласить представителя России.