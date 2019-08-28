СМИ сообщили об отказе Лукашенко ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщают польские СМИ.

Лукашенко решил, что не воспользуется приглашением польского лидера Анджея Дуды на мероприятие, поскольку российскому президенту Владимиру Путину такого приглашения не поступило, передает RT со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Источник издания заверил, что белорусские власти не решились делегировать эти полномочия на другого политика.

Отмечается, что в последний раз Лукашенко посещал Польшу в 1995 году, когда принимал участие в 50-й годовщине освобождения концентрационного лагеря в Освенциме.

При этом официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что мероприятие вместо Лукашенко посетит посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев, передает «Комсомольская правда».

Напомним, польские власти заявляли, что визит российского лидера на эти мероприятия будет неуместным.