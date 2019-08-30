Экс-премьер Канады помечтала об ударе урагана по резиденции Трампа

Бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл выразила надежду на то, что надвигающийся на Флориду мощный ураган «Дориан» нанесет прямой удар по резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

«Я болею за прямой удар по Мар-а-Лаго», – написала Кэмпбелл в Twitter.

Роскошный особняк Мар-а-Лаго окрестили «зимним Белым домом», так как Трамп любит проводить там уикэнды и зимние каникулы. По оценке Forbes, резиденция стоит 160 млн долларов. При этом американский лидер отдал за нее в 16 раз меньше, что теперь считают очень удачной инвестицией.

Ранее в пятницу Трамп призвал американских граждан готовится к встрече с «абсолютным монстром» – ураганом «Дориан», скорость ветра внутри которого достигает 38 метров в секунду.

В четверг Трамп из-за приближения урагана «Дориан» объявил об отмене визита в Варшаву.