Туск обиделся и решил не ехать в Польшу на годовщину войны

Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что не собирается посещать памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Туск считает памятные мероприятия «очень важными», но выразил уверенность, что его там видеть не хотят. Об этом, по словам главы Европейского совета, свидетельствуют «действия организаторов», передает RT со ссылкой на TVN24.

Так, Польша лишь в четверг пригласила Туска. Он заявил, что нужно «воспринимать серьезно» человека, которого желаешь пригласить. Приглашение Варшавы не соответствует европейским стандартам. Туск отметил, что приглашение во Францию на День взятия Бастилии получил «за три месяца до торжеств».

Напомним, после того, как Польша сочла «неуместным» визит президента России Владимира Путина, Белоруссия и Армения отказались участвовать в памятных мероприятиях в Варшаве.

В связи с приближающимся к США ураганом в Польшу отказался ехать и глава американского государства Дональд Трамп.

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