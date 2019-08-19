В Польше сочли несправедливыми полученные от Германии репарации

При распределении репараций странам, подвергшимся нападению со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны, ощущался недостаток базовой справедливости, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По мнению Чапутовича, несмотря на то, что Польша «особенно сильно» пострадала от оккупации нацистским режимом, финансовые выплаты были «минимальными», пишет Deutche Welle.

«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» – заявил глава МИД Польши за две недели до памятной даты начала Второй мировой войны.

Он уточнил также, что имел в виду конкретно Францию и Нидерланды.

В апреле в польском Сейме заявили, что Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 млрд долларов в качестве репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда говорил, что вопрос репараций со стороны Германии остается открытым.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем заявил, что Берлин считает вопрос о военных репарациях перед Польшей закрытым.

Напомним, 1 августа Чапутович заявил, что Варшава не согласна с позицией немецких властей о том, что вопрос военных репараций закрыт.